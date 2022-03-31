Кинокомпания Disney с 7 апреля полностью остановит прокат своих фильмов в кинотеатрах России
Кинокомпания Disney с 7 апреля полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах.
"Запрет на демонстрацию затронет как зарубежные проекты студии, так и российские релизы", - говорится в публикации "Бюллетеня Кинопрокатчика".
Напомним, что в начале марта компания Disney прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов. При этом успевшие до этого выйти в российский прокат голливудские релизы оставались в репертуаре кинотеатров РФ.
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