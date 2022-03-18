Александр Роднянский был продюсером знаменитых российских фильмов "9 рота" и "Сталинград"

Продюсер Александр Роднянский опубликовал письмо главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором тот просит "поручить проработать вопрос об исключении Зеленского и Роднянского из культурной повестки РФ".

"Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны РФ", - объясняется рекомендация в письме.

Роднянский, который ранее осудил вторжение России в Украину, заявил, что после письма Шойгу он стал получать звонки "со всего света, от Джессики Честейн до Кевина Макдональда".

"Только не из Москвы. Вероятно, начали опасаться, следить за словами, не говорить лишнего по телефону", - написал он.

"Что касается моей роли в "культурной повестке" - она не регламентируется указаниями министров", - прокомментировал он суть обращения.

Напомним, что Роднянский был продюсером знаменитых российских фильмов "9 рота" и "Сталинград".

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