Продюсер Александр Роднянский опубликовал письмо главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором тот просит "поручить проработать вопрос об исключении Зеленского и Роднянского из культурной повестки РФ".

"Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны РФ", - объясняется рекомендация в письме.

Роднянский, который ранее осудил вторжение России в Украину, заявил, что после письма Шойгу он стал получать звонки "со всего света, от Джессики Честейн до Кевина Макдональда".

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"Только не из Москвы. Вероятно, начали опасаться, следить за словами, не говорить лишнего по телефону", - написал он.

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"Что касается моей роли в "культурной повестке" - она не регламентируется указаниями министров", - прокомментировал он суть обращения.

Напомним, что Роднянский был продюсером знаменитых российских фильмов "9 рота" и "Сталинград".

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