Cтудия Walt Disney, одной из символов которой является мультипликационный персонаж Микки Маус, останавливает прокат фильмов на территории России.

Кроме того, санкции против России ввела студия Warner Bros, отметив за день до российской премьеры фильм "Бэтмен" с Робертом Патиссоном.

Ранее мы писали, что с какими трудностями столкнулся Запад, когда составлял санкции против России.

Также сообщали, что в Вашингтоне намекнули на возможность смягчения санкций против России и назвали условие для этого.

Напомним, в нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 1 марта 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

Также мы писали о том, что Зеленский прокомментировал переговоры с Россией, которые прошли 28 февраля.

Как украинцы эвакуируются в Европу - в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

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