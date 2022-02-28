В Белом Доме заявили, что США могут обсудить с Российской Федерацией вопрос смягчения санкций.

Об этом сообщает РИА Новости.

Это может произойти в случае начала деэскалационных шагов в Украине, отметили в Вашигнтоне.

"США могут обсудить с РФ смягчение санкций в случае начала деэскалационных шагов", - заявили в Белом доме.

Ранее "Страна" сообщала, что Соединенные Штаты Америки могут заблокировать резервы Центробанка России на 643 миллиарда долларов. Об этом написал Bloomberg. По данным агентства, окончательное решение еще не принято, но администрация президента США Джо Байдена срочно рассматривает все варианты, чтобы удержать президента РФ Владимира Путина от дальнейшей эскалации в Украине.

Также мы писали, что Минфин США обнародовал санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совета безопасности России. Кроме того, Государственный департамент США дополнительно указал на двух должностных лиц из правительства России и членов Совета безопасности, непосредственно ответственных за вторжение в Украину: министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова.