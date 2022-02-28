В Государственном департаменте США заявил, что Вашингтон фактически подключился к переговрорам между представителями Киева и Москвы.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Как сказали в Госдепе, США "обсудят с представителями Украины следующие шаги в переговорах с РФ. Если это поможет остановить боевые действия - добро пожаловать".

"То есть Белый дом уже подключился к переговорному процессу. Это довольно важный сигнал", - отметил канал.

Напомним, переговоры стартовали днем 28 февраля в Гомельской области Беларуси. В составе украинской делегации были министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Рустем Умеров, первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее вошли заместитель министра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов, который возглавляет представительство России в ТКГ.

"Страна" разбиралась, чего ждать от переговоров Украины с Россией и остановят ли они войну.