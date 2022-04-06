В Днепропетровской области впервые заговорили об эвакуации. В первую очередь в регионе планируют эвакуировать переселенцев, временно проживающих в районах, граничащих с Донецкой областью.

Объявление об этом появилось 6 апреля в Фейсбуке Васильковской поселковой объединенной территориальной общины.

"Вопрос эвакуации в первую очередь касается бывших Петропавловского, Межевского и Покровского районов, непосредственно граничащих с Донецкой областью. Эвакуация будет происходить в отношении переселенцев в первую очередь, так как возможно в ближайшее время места, где они проживают, нужны будут людям, которые начнут выезжать с территорий, на которых будут проводиться боевые действия", - сказано в посте.

При этом вопрос об эвакуации местного населения Васильковки в настоящее время не стоит, добавили в общине.

"Если есть возможность, вы можете уехать к родным за пределы нашей ОТО или области", - добавили в общине.

Также в посте сказано, что пока не обсуждался вопрос о ведении боевых действий на территории Днепропетровщины - высказывалось лишь предположение о возможности прилета вражеской ракеты.

"Причин для паники на территории Васильковской ОТО нет, ситуация контролируема", - заверили в общине.

Между тем глава Луганской ВГА назвал вероятные даты вероятного наступления России на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что продолжится эвакуация жителей Запорожской области и Донбасса.