В районах Днепропетровской области на границе с Донецкой призывают к эвакуации
В Днепропетровской области впервые заговорили об эвакуации. В первую очередь в регионе планируют эвакуировать переселенцев, временно проживающих в районах, граничащих с Донецкой областью.
Объявление об этом появилось 6 апреля в Фейсбуке Васильковской поселковой объединенной территориальной общины.
"Вопрос эвакуации в первую очередь касается бывших Петропавловского, Межевского и Покровского районов, непосредственно граничащих с Донецкой областью. Эвакуация будет происходить в отношении переселенцев в первую очередь, так как возможно в ближайшее время места, где они проживают, нужны будут людям, которые начнут выезжать с территорий, на которых будут проводиться боевые действия", - сказано в посте.
При этом вопрос об эвакуации местного населения Васильковки в настоящее время не стоит, добавили в общине.
"Если есть возможность, вы можете уехать к родным за пределы нашей ОТО или области", - добавили в общине.
Также в посте сказано, что пока не обсуждался вопрос о ведении боевых действий на территории Днепропетровщины - высказывалось лишь предположение о возможности прилета вражеской ракеты.
"Причин для паники на территории Васильковской ОТО нет, ситуация контролируема", - заверили в общине.
Между тем глава Луганской ВГА назвал вероятные даты вероятного наступления России на Донбассе.
Ранее "Страна" сообщала, что продолжится эвакуация жителей Запорожской области и Донбасса.