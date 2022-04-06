Славянская военно-гражданская администрация сообщает об эвакуационных поездах, которые будут вывозить граждан из Краматорска на завтра, 7 апреля.

поезд № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы для жизни возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов;

поезд № 274/273 Краматорск – Львов, 19 вагонов, отправление из Краматорска в 10:00;

поезд № 276/275 Краматорск – Львов, 19 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00;

поезд № 278/277 Краматорск – Львов, 18 вагонов, отправление из Краматорска в 18:00;

поезд № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (возможно продление до ст. Краматорск), 12 вагонов;

поезд № 142/141 Краматорск – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется;

поезд № 236/235 Покровск – Черновцы, 15 вагонов, отправление в 13:00;

поезд № 234/233 Покровск – Чоп, 15 вагонов, отправление в 16:30.

Уточняется, что краматорские поезда останавливаются на станции Славянск при наличии свободных мест и отсутствии угрозы жизни.

Также в 11:00 из Краматорска в Лозовую планируется электричка с пересадкой на электричку в Киев. Кроме этого с Лозовой планируется 2 электрички в 14:00 и 16:00 на Полтаву.

Скриншот: Facebook/Cлов'янська міська військово-цивільна адміністрація

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области впервые заговорили об эвакуации. В первую очередь в регионе планируют эвакуировать переселенцев, временно проживающих в районах, граничащих с Донецкой областью.

Также мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города и заявил, что необходимости в эвакуации нет.