Вице-премьер, министр Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров в среду, 6 апреля, и сообщила, что за день удалось эвакуировать 4 892 человека.

По словам Верещук, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах до Запорожья доехали 3 686 человек. Из них 1 171 человек – из Мариуполя и 2 515 человек из городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе.

Кроме того, из Запорожья сегодня выехала колонна из 11 автобусов для эвакуации жителей Мелитополя и Токмака. Автобусы сейчас находятся в городе Васильевка и продолжат движение завтра утром. Также завтра из Запорожья отправятся автобусы для эвакуации людей из города Бердянск.

Верещук добавила, что в Луганской области из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное эвакуировано 1 206 человек.

Ранее мы писали, что Ирина Верещук призвала жителей подконтрольной части Донбасса эвакуироваться "пока еще есть такая возможность".

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