Утром в четверг, 7 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал сводку с фронта. Сообщается, что Россия продолжает готовиться к наступлению на Донбассе с целью выйти на админграницы двух областей. Также, по данным Генштаба, враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобугском и Таврическом направлениях.

Сводка Генштаба ВСУ опубликована в Facebook.

На Слобожанском направлении, по данным Генштаба, противник и дальше блокирует город Харьков, продолжаются артиллерийские обстрелы города.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы населённого пункта Попасная (расположен в Луганской области, на границе с Донецкой). Войска РФ хотят нанести огневое поражение подразделениям ВСУ, чтобы потом возобновить наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также была попытка прорвать украинскую оборону в Новотошковском, которое прикрывает подходы к Северодонецку с юга.

"На Южнобугском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области", - сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, по информации Генштаба, Россия накапливает силы в том числе за счет скрытой мобилизации. В военкоматы на сборы вызывают людей, служивших после 2012 года по специальностям: водитель-механик, разведчик, младший командир.

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