ВСУ контратакуют под Херсоном, войска РФ наступают в сторону Славянска. Новая карта боевых действий в Украине
В ночь с 6 на 7 апреля американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что войска РФ продолжали перебрасывать силы на направление Изюм-Славянск и на восток Украины в течение последних 24 часов и не добились каких-либо серьезных успехов.
По информации Института изучения войны, российские войска полностью освободили Сумское направление и перегруппировываются в Белгороде для вероятного переброски на Изюмско-Славянское направление. Уточняется, что некоторые российские подразделения, вероятно, вернутся в свои базы в России, а другие вновь вступят в боевые действия на востоке.
"В течение последних суток российские войска продолжали безуспешные операции по захвату Попасной и Рубежного, а также продолжали обстрелы на всем протяжении линии соприкосновения", - пишет институт.
Также сообщается, что подразделения 20-й общевойсковой армии и 1-й гвардейской танковой армии России продолжали наступательные операции из Изюма в направлении Славянска, но за последние сутки не добились значительных территориальных успехов.
"6 апреля Генштаб Украины сообщил, что российские войска, выведенные в Беларусь с киевского направления, продолжают перегруппировку и подготовку к передислокации по железной дороге, а некоторые части Центрального военного округа уже прибыли в Белгород для усиления изюмского направления", - говорится в сообщении.
Также указывается, что 6 апреля украинские силы продолжили успешные контратаки на Херсонскую область со стороны Николаева и Кривого Рога.
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