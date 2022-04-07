В ночь с 6 на 7 апреля американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что войска РФ продолжали перебрасывать силы на направление Изюм-Славянск и на восток Украины в течение последних 24 часов и не добились каких-либо серьезных успехов.

По информации Института изучения войны, российские войска полностью освободили Сумское направление и перегруппировываются в Белгороде для вероятного переброски на Изюмско-Славянское направление. Уточняется, что некоторые российские подразделения, вероятно, вернутся в свои базы в России, а другие вновь вступят в боевые действия на востоке.

"В течение последних суток российские войска продолжали безуспешные операции по захвату Попасной и Рубежного, а также продолжали обстрелы на всем протяжении линии соприкосновения", - пишет институт.

Также сообщается, что подразделения 20-й общевойсковой армии и 1-й гвардейской танковой армии России продолжали наступательные операции из Изюма в направлении Славянска, но за последние сутки не добились значительных территориальных успехов.

"6 апреля Генштаб Украины сообщил, что российские войска, выведенные в Беларусь с киевского направления, продолжают перегруппировку и подготовку к передислокации по железной дороге, а некоторые части Центрального военного округа уже прибыли в Белгород для усиления изюмского направления", - говорится в сообщении.

Также указывается, что 6 апреля украинские силы продолжили успешные контратаки на Херсонскую область со стороны Николаева и Кривого Рога.

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"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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