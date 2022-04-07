Обстановка на фронтах в Украине контролируемая. Из 9 оперативных направлений наступления противника осталось 2,5 - зона ООС, Луганская область, Мариуполь. В Херсоне противник перешёл к обороне. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Основные моменты из брифинга Арестовича:

ПВО за сутки сбили несколько самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Противник сосредоточил основные силы авиации в ООС, т.к. на других участках авиацию сбивают.

Самые ожесточенные бои на юго-западе Луганской области - Рубежное, Попасная, Северодонецк. Противник также развивает наступление из Изюма на юг, к Краматорску и Славянску, а также от Угледара к Марьинке. "Это попытка окружить наши войска, но я думаю, эта попытка будет напрасной, слишком неспособствующая обстановка для противника", - говорит Арестович.

Противник ведёт наступление на Мариуполь. "Помощь жителям и войскам Мариуполя оказывается в том объёме, который возможен в сложившейся обстановке", - сказал Арестович.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ российские оккупанты штурмуют Попасную и готовятся к наступлению, а в РФ проводят скрытую мобилизацию.

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