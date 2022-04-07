Госсекретарь США Энтони Блинкен, который вчера обещал Киеву новые вооружения, сказал, что война в Украине закончится победой Киева.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

"Не существует ни одного потенциального сценария, который бы не предполагал победы Украины. Проблема в том, что на это может уйти время, а тем временем могут появиться новые жертвы и разрушения. Но самое мощное здесь то, что украинцы ясно дали понять, что не будут подчиняться Путину", - заявил госсекретарь.

"Отметим, что ранее американские СМИ со ссылкой на разведку заявляли, что вторжение России закончится поражением Украины. Теперь официальная риторика США в том, что Украина побеждает", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина может выиграть войну с Россией.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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