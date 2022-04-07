США уже отправили Украине партию из 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment (так называемых дронов-камикадзе).

Об этом заявил 6 апреля во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы уже направили 100 беспилотников Switchblade из наших запасов. Вскоре они будут в Украине, если еще не были доставлены к этому моменту", - сказал Кирби.

Он не пояснил, какие именно модификации дронов были направлены Украине, однако не исключил, что Киеву могут быть предоставлены варианты Switchblade, предназначенные для уничтожения танков и бронетехники.

По словам пресс-секретаря Пентагона, американские специалисты "в течение пары дней" провели подготовку к использованию Switchblade "небольшой группы украинских военных, которые находились в США еще с осени".

"Вскоре они смогут вернуться домой и обучить этому других украинских военных", - добавил Кирби.

Ранее "Страна" писала, что в Пентагоне приняли решение о выделении Украине новой партии вооружения на общую сумму в 300 млн долларов. Новый пакет военной помощи включает ракетные системы с лазерным наведением, тактические беспилотные летательные аппараты Switchblade и другое оружие.

Мы также рассказывали, что дроны-камикадзе модели Switchblade 600 оснащены сенсорами и видеокамерами и могут автоматически поражать цель.