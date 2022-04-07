Американский журналист Джек Макси, рассказавший о причастности сына президента США Джо Байдена Хантера к деятельности биолабораторий Пентагона в Украине, переехал в Цюрих, опасаясь преследования со стороны Белого дома.

"Я приехал сюда, чтобы мы могли провести экспертизу ноутбука Хантера Байдена в месте, где уважают человеческую свободу и либеральные демократические ценности", - сказал Макси, передавший крупным англоязычным СМИ в 2020 году копию жесткого диска Байдена-младшего, в опубликованном в среду интервью британской газете Daily Mail.

Журналист заявил, что вместе с коллегами обнаружил еще "450 Гб удаленных материалов", включая 80 тысяч видео и фотографий, а также более 120 тысяч архивированных писем, хранившихся на ноутбуке Хантера Байдена, которые в скором времени планирует опубликовать.

Как напомнила Daily Mail, информация с ноутбука Хантера Байдена оказалась в распоряжении Макси после того, как сын действующего главы Белого дома забыл забрать его из компьютерной мастерской в штате Делавэр в 2019 году. Владелец магазина сперва передал копию жесткого диска адвокату занимавшего на тот момент должность президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который в свою очередь отдал его Макси.

Обнаруженная переписка, в частности, свидетельствовала о том, что Хантер Байден пытался воспользоваться служебным положением отца в собственных интересах в деловой сфере.

Напомним, в США начали расследование источников дохода Хантера Байдена и его работы в Украине.

Ранее мы писали, что The New York Times подала в суд на Госдеп США из-за писем с упоминанием Хантера Байдена.