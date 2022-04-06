В Министерстве обороны США полагают, что Украина может выиграть войну с Россией. В Пентагоне заявили, что украинцы это уже доказали.

Об этом сказал на брифинге 6 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Конечно, они (украинцы - Ред.) могут победить", - сказал Кирби.

По его словам, доказательства победы Украины в войне с Россией можно увидеть по результатам, которые демонстрируют украинские силы каждый день.

"Абсолютно они могут выиграть", - повторил представитель Пентагона.

Также он сообщил, что первые 100 барражирующих снарядов Switchblade (так называемые дроны-камикадзе) уже отправлены Украине.

Ранее "Страна" писала, что США в рамках военной помощи на общую сумму в 300 млн долларов планирует передать Украине дроны-камикадзе Switchblade 600, которые оснащены сенсорами и видеокамерами и могут автоматически поражать цель.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.