400 миллионов людей зависят от поставок украинского зерна. Минфин заявил, что миру грозит голод из-за войны
Если из-за войны Украина не проведет успешную посевную кампанию до начала мая, то мир столкнется с глобальным продовольственным кризисом.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время онлайн-выступления на заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.
"Чем дольше будет продолжаться агрессия России в Украине, тем больше будет экономических последствий для Европы и всего мира. Украина занимает первое место в мире по экспорту масла. Второе - по экспорту ячменя и рапса. Третье - по экспорту ржи. Украина обеспечивает почти 10% мировых поставок зерна. По оценкам экспертов, 400 млн людей в мире зависят от поставок украинского зерна. Если мы не проведем успешную посевную кампанию до начала мая, миру грозит глобальная продовольственная катастрофа", - сказал украинский министр.
Ранее мы рассказывали, почему цены на овощи бьют рекорды, а новый урожай под вопросом.
Также "Страна" писала, что из-за войны в Украине уже страдают страны Африки и Ближнего востока.