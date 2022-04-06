Если из-за войны Украина не проведет успешную посевную кампанию до начала мая, то мир столкнется с глобальным продовольственным кризисом.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время онлайн-выступления на заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.

"Чем дольше будет продолжаться агрессия России в Украине, тем больше будет экономических последствий для Европы и всего мира. Украина занимает первое место в мире по экспорту масла. Второе - по экспорту ячменя и рапса. Третье - по экспорту ржи. Украина обеспечивает почти 10% мировых поставок зерна. По оценкам экспертов, 400 млн людей в мире зависят от поставок украинского зерна. Если мы не проведем успешную посевную кампанию до начала мая, миру грозит глобальная продовольственная катастрофа", - сказал украинский министр.

Ранее мы рассказывали, почему цены на овощи бьют рекорды, а новый урожай под вопросом.

Также "Страна" писала, что из-за войны в Украине уже страдают страны Африки и Ближнего востока.