Российским солдатам, не желающим воевать в Украине, могут начать предоставлять убежища в Евросоюзе.

Это "ценная идея, которую следует реализовать", считает глава Европейского совета Шарль Мишель

Он призвал страны ЕС подумать о том, как предоставить убежище российским дезертирам.

"Если вы не хотите участвовать в убийстве своих украинских братьев и сестер, если вы не хотите быть преступником, бросьте оружие, прекратите воевать, покиньте поле боя", - обратился Мишель к российским военным.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал об участившемся дезертирстве военных России.

Напомним, война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.