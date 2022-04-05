На фоне переговоров с Россией о нейтральном статусе Украины падает желание украинцев вступить в НАТО, зато растет поддержка вступления в Евросоюз. Хотя в НАТО хочет все еще большинство - 68% опрошенных.

Об этом свидетельствуют свежие данные опроса "Рейтинга".

Так, согласно данным опроса, в первые дни войны поддержка вхождения Украины в Альянс выросла с 62 до 76%, в первую неделю поддержка уменьшилась до 72%, а по состоянию на конец марта составляет 68%.

"То есть близится к довоенным показателям", - говорится в отчете.

Хотя и остается крайне высокой.

При этом больше всего хотят в НАТО жители западных областей - 79%, а меньше всего восточных - 51%.

Зато в ЕС хочет подавляющее большинство украинцев во всех регионах - 91%.

Поддержка вступления в ЕС в первые дни войны выросла с 68 до 86%, далее рост продолжился и к концу марта составляет 91% – абсолютный рекорд за все годы исследований.

И если до войны украинцы вообще не верили в перспективу стать членом ЕС в ближайшие 1-2 года, то теперь это считает реальным 56% опрошенных.

Ранее Давид Арахамия заявил, что вопрос политического курса Украины и вступления в НАТО будет решаться на референдуме.

При этом Зеленский заявил, что Украину в НАТО - не позовут.

Война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Венгрии, где на парламентских выборах победила партия Виктора Орбана - друга Путина и противника Зеленского.