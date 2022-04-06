После окончания войны на границе с Россией нужно построить пятиметровую стену, а также линию обороны, которая позволит предотвратить новое возможное вторжение российских войск. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, этот вопрос обсуждается с 2014 года, но за восемь лет ничего не было сделано.

"Пока мы не построим стену, как между США и Мексикой, - или еще в разы большую и более мощную, - угроза для Сумщины, к сожалению, будет оставаться. Пока такой стены нет, очень сложно что-либо прогнозировать", - сказал Живицкий.

По его мнению вся линия границы с Россией должна быть защищена не только стеной. "Здесь должны постоянно быть военные", - считает Живицкий.

Напомним, на днях появилась информация о полном восстановлении контроля ВСУ над границей в Сумской области.

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"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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