Стало известно, что умер российский политик Владимир Жириновский. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Жириновский впал в кому после того, как в феврале заболел коронавирусом. Затем боролся с последствиями. С тех пор неоднократно появлялись слухи о его смерти, но его окружение каждый раз их опровергало.

Похоронят Жириновского в пятницу. Отпевать его будет патриарх Кирилл.

75-летний политик был известен скандальными, в том числе антиукраинскими, высказываниями.

В конце декабря 2021-го года, незадолго до начала своей болезни, Жириновский заявлял, что 22 февраля в 4 часа утра начнется война. В действительности она началась 24 февраля.

Жириновский и коронавирус

2 февраля 75-летнего Владимира Жириновского в тяжелом состоянии из-за коронавируса госпитализировали в больницу. У него обнаружили 75% поражения легких, вызванное штаммом "Омикрон". Опасение вызывали факторы риска - пожилой возраст, хронические болезни и избыточный вес.

СМИ писали, что лидера ЛДПР подключили к ИВЛ, в то время как в его партии заявляли, что он чувствует себя относительно хорошо и продолжает работать.

При этом ранее Жириновский заявлял, что сделал уже семь прививок от Covid-19 разными вакцинами -"КовиВаком", Спутником" и "Эпиваком".

СМИ писали, что после перенесенного коронавируса политик боролся с его последствиями.

Почти два месяца спустя после госпитализации, 6 апреля, о смерти Жириновского во время заседания Госдумы объявил спикер Володин. После этого началась минута молчания.

Биография и семья

Дед Жириновского Исаак Эйдельштейн владел деревообрабатывающей фабрикой на Западной Украине (сейчас Ровенская область).

Отец, Вольф Эйдельштейн, получил коммерческое образование за границей. Занимался сельским хозяйством - владел землей, выращивал хмель. После присоединения Западной Украины к СССР был депортирован в Казахстан. Там женился на матери Жириновского - Александре.

Она приехала в Казахстан с первым мужем - бывшим энкавэдэшником. От первого брака у нее было пятеро детей. Владимир стал шестым ребенком. Впоследствии он носил фамилию не родного отца - Эйдельштейн, а первого мужа матери - Жириновский.

Долго семья вместе не прожила. В 1946 году, тогда же, когда родился сын, Вольфа Эйдельштейна депортировали в Польшу. Там он в последний раз видел жену и сына. Потом встретиться им не удавалось из-за советских властей. В 1949 году Вольф Эйдельштейн репатриировался в Израиль. С тех пор семью не видел.

Владимир Жириновский в молодости

Жириновский учился в Институте восточных языков при МГУ по специальности "Турецкий язык и литература", а также в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений. Позже окончил и юрфак МГУ.

Основал Либерально-демократическую партию России в 1989 году. В 91-м публично поддержал ГКЧП, назвав их противников "отбросами общества". Против него выдвигали обвинения, но к ответственности политика тогда не привлекли.

Также в 91-м он заявлял, что те, кто подписали Беловежское соглашение и Алма-Атинский протокол к нему о распаде СССР, "будут привлечены к суровой уголовной ответственности".

Но "звезда" политика взошла в 1994 году, когда на выборах в Госдуму его партия, которая шла на выборы под популистскими и националистическими лозунгами, внезапно заняла первое место. Это стало шоком для многих. Впрочем, в реальную власть такой результат Жириновский не конвертировал. Что при Ельцине, что при Путине он был "удобной оппозицией" для Кремля, критикуя его время от времени, но по ключевым решениям всегда поддерживал.

Неоднократно баллотировался в президенты России, его партия проходила в Госдуму на всех парламентских выборах.

Часто был инициатором резонансных законов. Например, об отмене моратория на смертную казнь, о разрешении на хранение огнестрельного оружия, многоженстве.

Был женат. Его супруга Галина Лебедева — вирусолог, кандидат биологических наук.

С женой Галиной

У Жириновского трое детей - сын Игорь Лебедев (политик) и двое внебрачных детей - сын Олег Эйдельштейн (дипломат) и внебрачная дочь - Анастасия Петрова.

Владимир Жириновский с сыном Игорем Лебедевым в Госдуме

Скандалы с Жириновским

Запомнился постоянными скандальными высказываниями. Например, во время выборов пообещал "выгнать всех мигрантов из страны и дать работу гражданам России". Предлагал выпустить заключенных из тюрем, чтобы они "пошли защищать Луганск и Донецк". Заявлял, что в целом в идеологии Гитлера ничего плохого нет.

Парламент Киргизии признал его персоной нон-грата после того, как Жириновский предложил Киргизии погасить долг России, отдав озеро Иссык-Куль.

Во время одной из передач поспорил с Борисом Немцовым и облил его апельсиновым соком в эфире.

Нередко участвовал в драках. Например, во время потасовки в Госдуме оттаскал за волосы депутата Евгению Тишковскую.

В 2018 году поругался с Ксений Собчак на предвыборных дебатах. Он ее нецензурно оскорбил, она облила его водой из стакана.

Что политик говорил об Украине

Жириновский давно известен антиукраинскими высказываниями.

В 2013-м году, когда он в последний раз был в Украине - его забросали квашеной капустой.

Политик поддерживал аннексию Крыма Россией, о чем неоднократно заявлял.

"От того, что Украина назовет Крым своим, он таковым, конечно, не станет. Крым столетиями был частью России, колыбелью русского православия, и последние 7 лет он, к счастью, снова в составе нашей страны", - говорил Жириновский.

Жириновский призывал исключить Украину из ООН за водную блокаду Крыма и запрет русского языка

"За запрет русского языка Украина должна отвечать. Она нарушает конвенцию о нацменьшинствах… А возьмите блокаду водоснабжения Крыма. Это варварство! За это надо исключать Украину из ООН", - заявлял политик.

Из последних его заявлений - призыв бомбить Украину и Запад ранним утром 1 января.

"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1-е, уже все подшофе. Часа в 4 утра, в 5 утра, когда весь этот Запад будет в лежку лежать. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно - но наказать надо кого-то, напугать надо кого-то", - заявил российский политик.

Жириновский также незадолго до того, как заболел коронавирусом и впал в кому, с точностью в 48 часов предсказал начало нынешней войны.

В конце декабря 2021 года он заявил, что война начнётся 22 февраля 2022 года в 4 часа утра. В реальности война началась рано утром 24 февраля.