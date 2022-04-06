Российский политик, председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер. Об этом 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Информацию о смерти Жириновского подтвердили в его фракции.

"Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим", - говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме РФ.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о смерти Жириновского.

Отметим, Жириновский с начала года болел коронавирусом в тяжёлой форме. Ранее уже появлялись слухи о его смерти, но их опровергали. Теперь же подтвердили официально.

Незадолго до своей болезни Жириновский с точностью в 48 часов предсказал начало войны в Украине, заявив, что она начнётся 22 февраля в 4 часа утра.

В реальности она началась рано утром 24 февраля.

Напомним, что в прошлый раз о смерти Жириновского в России сообщали совсем недавно, 25 марта. Сначала об этом написали СМИ, позже информацию подтвердил российский сенатор Пронюшкин. Однако после этого спикер Госдумы Владимир Володин заявил, что Жириновский жив.

В Кремле тогда назвали "неприличной уткой" сообщение о смерти Жириновского.

Также мы писали о том, что в декабре 2021 года Жириновский привился от коронавируса уже седьмой дозой вакцины.

В больницу с ковидом Жириновский был госпитализирован в начале февраля.