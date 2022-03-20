В сети распространяется информация, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает российский Starhit.

"Стало известно, что динамика выздоровления стала резко отрицательной, у политика обнаружили септический шок. Легкие 75-летнего политического деятеля полностью отекли и сейчас врачи борются за его жизнь", - говорится в сообщении.

В то же время в самой партии ЛДПР опровергают информацию об ухудшении состояния политика. Там говорят, что Жириновский продолжает лечение и реабилитацию.

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