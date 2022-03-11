Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который анонсировал войну в Украине, выведен из медикаментозного сна и находится в сознании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Напомним, Жириновского госпитализировали 9 февраля с поражением 50-75% легких. У него была диагностирована двухсторонняя пневмония, которая развилась на фоне коронавирусной болезни.

Врачи ввели Жириновского в состояние медикаментозного сна, после того, как уровень кислорода в его крови упал до 88 процентов.

По данным телеграм-канала "112", Жириновского время от времени вводят в медикаментозный сон.

"Жириновский подключён к аппарату ИВЛ, также ему делают переливание крови. Сохраняется печеночно-почечная недостаточность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Жириновский привился от коронавируса седьмой дозой вакцины.

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