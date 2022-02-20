Оказывается, Владимир Жириновский ещё в конце прошлого года предсказывал, что все что-то "почувствуют" 22 февраля в 4 утра. Что имел ввиду главный либерал России тогда поняли не только лишь все, списав на эксцентричный характер выступавшего.

Мало кто обратил на это пророчество внимание тогда, но сегодня, после того как по Донбассу поползли слухи о некоем ключевом решении, которое примут в Москве 22 февраля, о нем вспомнили.

Именно в этот день состоится внеплановое заседание Совета Федерации, а также дополнительное заседание Государственной Думы России.

"Не нужно бряцать оружием. Нужно просто сказать - выполняйте (надо полагать - Минские соглашения - Ред.). А если не будут выполнять, то тогда может быть другая программа. Какая? Вы все это почувствуете 22 февраля в 4 утра", - заявил Жириновский ещё в декабре 2021 года, то есть почти за две месяца до обсуждаемой сегодня даты.

Сейчас Жириновский, как известно, находится в больнице с ковидом и ответить на вопросы по поводу своего необычного пророчества не может.

Ранее "Страна" сообщала, что Жириновский предсказал девочке, которая попросила у него игрушку, задержание после одиночного пикета.