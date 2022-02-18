В России начали выздоравливать лидеры политических партий. "Либерально-демократической партии России" (ЛДПР) Владимир Жириновский, который был госпитализирован с ковидом, пошел на поправку. Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов уже полностью здоров.

Об этом сообщает "РИА Новости".

О состоянии здоровья 75-летнего Жириновского рассказал замглавы думской фракции ЛДПР и член ее президиума Ярослав Нилов. По его словам Жириновский уже идет на поправку, но ему все еще требуется наблюдение

Что касается 77-летнего лидера КПРФ Геннадия Зюганов, то он уже полностью здоров и даже провел оперативное рабочее совещание.

"Зюганов полностью здоров, находится дома, провел оперативное совещание", - сказал пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко.

Напомним, Зюганов недавно плановое кратковременное обследование по рекомендации своего врача. Лидер КПРФ находился в той же клинике, где наблюдается постоянно, он уже сдал все необходимые тесты, в том числе на COVID-19.

Также сообщалось, что в СМИ появилась информация о том, что Жириновский перестал узнавать родных и коллег. При этмо в ЛДПР заявили, что он чувствует себя хорошо и работает с документами.