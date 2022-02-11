Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) 77-летний Геннадий Зюганов проходит плановое кратковременное обследование по рекомендации своего врача.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на пресс-секретаря политика депутата Александра Ющенко в пятницу, 11 февраля.

"Зюганов в данный момент по рекомендации врачей, чтобы исключить разного рода риски, связанные с эпидемической ситуацией, с учетом того, что многие во фракции болеют и находятся на самоизоляции (он с многими контактировал), он получил вчера рекомендацию лечащего врача пройти двух-трехдневную профилактику", - рассказал пресс-секретарь главы КПРФ.

Он добавил, что лидер КПРФ сейчас находится в той же клинике, где наблюдается постоянно, он уже сдал все необходимые тесты, в том числе на COVID-19.



В свою очередь, внук Зюганова - депутат Мосгордумы Леонид Зюганов - рассказал, что его дед каждый год проходит плановое медобследование в период с февраля по апрель.



"Мне кажется, в его возрасте это правильный подход, лучше наблюдаться. Ввиду того, что происходит с ковидом и Владимиром Вольфовичем Жириновским, все подумали, что это ковид. Я вчера с ним разговаривал - бодрейший голос, сегодня с коллегами тоже поговорил - никто ничего не подтверждает", - пояснил Леонид Зюганов.

Он добавил, что информация о заболевании политика "немного раздута".

Ранее "Страна" сообщала, что лидер "Либерально-демократической партии России" (ЛДПР) и депутат Госдумы 75-летний Владимир Жириновский, который был госпитализирован в связи с COVID-19, перестал узнавать окружающих. Однако в ЛДПР продолжают заявлять, что Жириновский чувствует себя хорошо, работает с документами и дает поручения по телефону.

Также мы писали, что у Жириновского обнаружили "Омикрон".