США и их союзники будут добиваться того, чтобы со временем лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа.

Как передает РИА Новости, об этом заявил 6 апреля заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

"Вы правы, доходы от поставок нефти и газа - главные доходы, которые остались у России. И мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей. Мы работаем с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод "Северный поток - 2", мы отрезали России доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики", - сказал Сингх в эфире телеканала CNN.

Как отметил представитель Белого дома, реализация подобных мер потребует времени.

"Однако в конечном счете мы рассчитываем лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа", - подчеркнул чиновник США.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил намерения Венгрии платить за российский газ в рублях. "Если Россия просит платить в рублях - будем платить в рублях", - сказал Орбан.

Также мы писали, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая Sinopec, CNOOC, PetroChina и Sinochem избегают новых сделок на покупку дешевой российской нефти.