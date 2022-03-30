Причиной взрыва военного склада в Белгородской области РФ стал пожар. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. При этом он призвал дождаться официальной экспертизы от Минобороны.

"То есть пока украинский удар по складу в России официально не подтверждают. Хотя именно о такой версии изначально вчера писали российские телеграм-каналы связанные с силовиками", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, накануне вечером российские телеграм-каналы опубликовали видео, как в Белгородской области взорвался склад боеприпасов. Позже губернатор Белгородской области подтвердил, что взорвались военные склады. Российские телеграм-каналы писали об ударе по складу украинской ракеты.

Ранее, 23 марта, губернатор Белгородской области заявлял, что выпущенный со стороны Украины снаряд попал на территорию двух населенных пунктов в Белгородской области России.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

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