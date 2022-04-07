Отстраненный глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, который во время войны обнаружился в Австрии, объяснил свой отъезд беременностью жены и отсутствием воинской повинности.

Об этом Тупицкий сообщил в комментарии "Украинским новостям".

"Я выехал за границу. Уже дал показания все в суде. Временно выехал за границу, поскольку жена должна рожать ребенка", - сообщил он.

Он заявил, что в Киеве его жена была прикреплена к одной из больниц, но с началом военных действий, это медучреждение перестало работать. Они уехали сначала на запад Украины, а затем оттуда в Австрию.

Он также заявил, что КС выдал ему справку о том, что он освобожден от мобилизации во время военного положения.

Как сообщалось, по данным журналистского расследования, 17 марта Тупицкий, его жена Ольга и двое детей выехали на автомобиле BMW из Украины. Сам Тупицкий официально границу не пересекал.

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