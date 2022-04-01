Стало известно имя отставного генерал-майора СБУ, который пытался незаконно пересечь границу с Венгрией и был задержан ГБР.

Им оказался Леонид Пята, экс-руководитель Департамента защиты национальной государственности, сообщил журналист Виталий Глагола. Его пробили по базам, а потом опознали бывшие коллеги.

В качестве основания освобождения от призыва предоставил:

-справку медкомиссии о негодности

-временное удостоверение военнообязанного, где указано, что лицо исключено из воинского учета на основании медкомиссии, также указано воинское звание – "солдат", состав – "рядовой".

"В ходе проверки документов возникли сомнения в действительности предоставленных документов.

По результатам проверки офицером по интернет-ресурсам стало известно, что он является бывшим офицером СБУ, а именно отставным генералом СБУ, работал в Департаменте защиты национальной государственности СБУ г.Киев", - пишет Глагола.

В пункт пропуска прибыли сотрудники СБУ, подтверждающие, что данный мужчина является их бывшим сотрудником.

Напомним, что ранее в Генпрокуратуре пообещали наказать нардепов, которые находятся за границей.

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