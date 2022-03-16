Житель Киева пытался имитировать смерть жены, чтобы выехать из Украины.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба на своей официальной странице в Facebook.

На Закарпатье пограничники Чопского отряда разоблачили 37-летнего подозреваемого, который из-за своего призывного возраста попытался выехать за пределы страны обманным путем.

"Во время проверки документов он отметил, что самостоятельно воспитывает двух сыновей в связи со смертью жены. На контроль вместе с другими документами он подал свидетельство о смерти, выданное в начале марта этого года. Проверяя документы, инспектор усомнилась в действительности свидетельства о смерти. Бланк свидетельства и печать не соответствовал установленному образцу. В ходе углубленной проверки факт подделки документа был подтвержден", - сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Об обнаруженном правонарушении пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции. «Отцу-одиночке» отказано в пересечении границы. С пункта пропуска он выбыл в сопровождении следователя Нацполиции. В его действиях усматриваются правонарушения по ст.358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов».

Напомнить, ранее украинец призывного возраста пытался выехать в Молдову в бэби-боксе, в котором он спрятался, замаскировавшись детскими игрушками и вещами.