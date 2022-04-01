ГБР задержала генерал-майора СБУ в запасе при попытке незаконного пересечения госграницы. Он подделал документы, выдавая себя за непригодного к службе рядового.

Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.

Генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье. Для этого он предоставил фальшивую справку о якобы непригодности к военной службе и "снизил" себя в звании до рядового.

Сведения внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса. Проводятся неотложные розыскные действия.

Напомним, что ранее в Генпрокуратуре пообещали наказать нардепов, которые находятся за границей.

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