Продолжается пикировка между Песковым и Кадыровым.

На этой неделе Песков раскритиковал призывы Кадырова (не упоминая, правда, его имя) к "войне до конца".

А сегодня пришла "ответка" от Кадырова.

Поводом для неё стало заявление Пескова о том, что телеведущий Иван Ургант, который занял антивоенную позицию, "большой патриот".

"У него может быть своя точка зрения. Он ее, правда, не имеет права выносить на Первый канал, но он этого и не делал. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в "пятую колонну", - сказал Песков.

В ответ Кадыров написал: "Я не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно".

Напомним, после встречи украинской и российской делегации в Стамбуле, после которой появились первые проблески надежды на договорённости о мире, в России началось публичное противостояние условной "партии мира" (которая выступает за скорейшее прекращение войны и к которой относят и Пескова) и "партией войны", одним из лидеров которой выступает Кадыров.

"Страна" информировала, что Иван Ургант покинул Россию вместе с семьей, хотя и пообещал вернуться. Предположительно, телеведущий уехал в Израиль в отпуск.

Ранее мы писали о заявлении Пескова, что Украина для России "сложная страна".

Также "Страна" сообщала, что Кадыров вновь раскритиковал переговоры Украины с РФ и призвал к захвату Киева.