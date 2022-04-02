Песков заявил, что Украина для России "сложная страна"
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков дал интервью белорусскому телевидению. В беседе ключевой темой была Украина.
Песков сделал несколько важных заявлений о ситуации с Украиной.
Так, он напомнил о "денацификации" как одном из требований РФ к Украине.
"Что касается денацификации, это очень важный элемент специальной операции. Москва надеется, что в Украине будут запрещены проявления националистических идей, а русский язык восстановит свои позиции", - сказал секретарь Путина.
По его словам, современная Украина - "сложная страна" для России, враждебная, но переговоры нужно продолжать. В России хотят, чтобы боевые действия прекратились как можно скорее, но при этом "цели спецоперации были бы достигнуты".
Также Пресков сказал, что на переносе переговоров из Беларуси в Турцию настояла Украина.
Напомним, ранее, 1 апреля, Песков заявил, что удар по нефтебазе в Белгороде "не создаёт комфортных условий для продолжения переговоров".
Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.
Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.
Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.
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