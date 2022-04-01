В соцсетях публикуют, как утверждается, видео момента авиаудара по нефтебазе в российском Белгороде. На нем видно, что в сторону объекта летит несколько ракет, затем одна из них попадает в цель.

Власти Белгородской области заявляют, что базу обстреляли украинские военные вертолеты. Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков говорит, что жертв после удара и возгорания нет. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.