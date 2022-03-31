В Лисичанске вечером в среду, 30 марта, разбомбили хранилище нефтепродуктов. Об этом сообщает Луганская военно-гражданская администрация.

"Россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения. Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, наверное, не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попал "русский мир". Каждая из трех основных частей населенного пункта пострадала от артиллерии и "Градов", - сообщил губернатор области Сергей Гайдай.

По его словам, счет пострадавших и разрушенных домов идет на десятки.

"Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии. Несколько пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц. Окончательное количество жертв устанавливается. Уже вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага возгорания туда направлен усиленный наряд спасателей", - сообщил Гайдай.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" подробно рассказывала, что вчера происходило в разных регионах.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести ответственность за выезд из Украины во время войны.

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