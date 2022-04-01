Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удар по нефтебазе в Белгороде, в котором в РФ обвинили Украину.

Об этом пишет РИА "Новости".

"Это не создаёт комфортных условий для продолжения переговоров Украины и России", - сказал представитель Кремля.

Напомним, сегодня сообщалось о пожаре на нефтебазе в соседнем с Украиной российском городе Белгород. После чего губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что удар нанесли два украинских вертолета, которые шли на низкой высоте.

Позже, как утверждают в соцсетях, появилось видео момента удара по нефтебазе в Белгороде.

Также сообщалось, что в Белгороде заявили об обстреле типографии в поселке под городом.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

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