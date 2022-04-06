Иностранный банк отказал в исполнении поручения на выплату купонного дохода по российским облигациям.

Об этом сообщает Министерство финансов РФ.

Таким образом, 4 мая Россию может ждать дефолт.

Напомним, сегодня Минфин России впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями, которые должны были быть выплачены 4 апреля.

"4 апреля 2022 г. Минфин России перечислил средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 г. … на счета своих клиентов-депозитариев по расчетам со всеми собственниками данных долговых инструментов", – говорится в сообщении Минфина РФ.

"Теперь, учитывая, что оплата отклонена, можно говорить о том, что процесс технического дефолта России запущен", - комментирует новость Телеграм-канал "Политика Страны".

Тем временем уже 42-й день в Украине продолжается война. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.