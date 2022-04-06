Минфин России сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями (на 649,2 млн долларов).

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"4 апреля 2022 г. Минфин России перечислил средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 г. … на счета своих клиентов-депозитариев по расчетам со всеми собственниками данных долговых инструментов", – говорится в сообщении.

Банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в сумме $649,2 млн.

Этот шаг может запустить процесс технического дефолта России, так как иностранные держатели могут не согласится принять оплату в рублях.

"Оснований для реального дефолта в России нет, он может быть создан западом только искусственно", - заявил Дмитрий Песков, комментируя это сообщение.

Ранее Минфин США заблокировал возможности России осуществлять выплаты по госдолгу замороженными активами. Ранее россияне проводили выплаты со своих счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций.

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