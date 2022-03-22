Италия заморозила активы российских бизнесменов на сумму более 800 миллионов евро.

Об этом заявил в своем выступлении премьер-министр республики Марио Драги.

"Перед Россией, которая хотела нас разделить, мы показали единство как ЕС и как НАТО. В Италии мы заморозили имущество олигархов, попавших в списки ЕС, на более чем 800 миллионов евро", - заявил Драги.

По словам премьер-министра, санкции европейских государств должны вынудить РФ прекратить военные действия в Украине и сесть за стол переговоров.

Также подобный шаг предприняло правительство Нидерландов: в стране заморожены российские активы почти на 400 миллионов евро. Общая сумма замороженных активов - 1,2 млрд евро.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию "не быть курортом для убийц".

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