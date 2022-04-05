Минфин США заблокировал возможности России осуществлять выплаты по госдолгу замороженными активами. Ранее россияне проводили выплаты со своих счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций.

Об этом пишет Reuters.

4 апреля Россия должна была провести выплаты по облигациям на 552,4 миллиона и 84 миллиона долларов.

Теперь властям РФ нужно либо использовать свои валютные резервы для выплат по госдолгу, либо объявить дефолт. У Москвы есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа.

Таким образом США усиливают давление на Кремль и ограничивают их возможность тратить деньги на войну.

У России в резервах остается около 340 млрд долларов, которыми она все еще может распоряжаться.

Российская сторона решение Минфина США не комментировала.

При этом ранее, с начала войны и введения санкций, Минфин США несколько раз разрешал российскому правительству использовать замороженные средства для выплаты купонов по суверенным долгам.

В качестве банка-корреспондента использовался JPMorgan Chase & Co (JPM.N).

Напомним, что ранее Россия заявляла о намерении погашать внешние долги в рублях.

При этом ранее Bloomberg писал, что российская экономика может остаться после войны в выигрыше благодаря экспорту газа.

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