США лишили Россию возможности платить по долгам замороженными активами
Минфин США заблокировал возможности России осуществлять выплаты по госдолгу замороженными активами. Ранее россияне проводили выплаты со своих счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций.
Об этом пишет Reuters.
4 апреля Россия должна была провести выплаты по облигациям на 552,4 миллиона и 84 миллиона долларов.
Теперь властям РФ нужно либо использовать свои валютные резервы для выплат по госдолгу, либо объявить дефолт. У Москвы есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа.
Таким образом США усиливают давление на Кремль и ограничивают их возможность тратить деньги на войну.
У России в резервах остается около 340 млрд долларов, которыми она все еще может распоряжаться.
Российская сторона решение Минфина США не комментировала.
При этом ранее, с начала войны и введения санкций, Минфин США несколько раз разрешал российскому правительству использовать замороженные средства для выплаты купонов по суверенным долгам.
В качестве банка-корреспондента использовался JPMorgan Chase & Co (JPM.N).
Напомним, что ранее Россия заявляла о намерении погашать внешние долги в рублях.
При этом ранее Bloomberg писал, что российская экономика может остаться после войны в выигрыше благодаря экспорту газа.
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