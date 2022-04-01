Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил на заседании Кабмина. Главное из заявлений премьера:

1. В марте на 14% проиндексированы пенсии, это плюс 400 грн в среднем на человека. Около 2 млн пенсионеров уже получили пенсии за апрель 2022 года. Остальные получат пенсии за апрель в ближайшие дни.

2. Закончился срок подачи заявок на выплаты 6500 грн в "Е-поддержке". Получено почти 5 млн заявок, выплаты составили 22 млрд грн, их уже получили почти 3 млн 500 тысяч человек.

3. Сегодня стартовала программа "Работа для ВПЛ". Кабмин начинает принимать заявки от бизнеса, который берет на работу ВПЛ. За каждого сотрудника собственникам бизнеса будут выплачивать по 6 500 грн.

4. В органах соцзащиты зарегистрировано 260 тысяч ВПЛ. На основе этой регистрации государство будет ежемесячно выплачивать по 2 тысячи грн взрослому и по 3 тысячи грн ребенку или лицу с инвалидностью.

5. Программа "Прихисток" работает, правительство будет компенсировать оплату коммунальных услуг. Сейчас есть свободные и бесплатные места для около 10 тысяч переселенцев.

6. Принято решение увеличить резервный фонд госбюджета на 73,3 млрд грн. Эти средства снимут с ряда бюджетных программ и направят на армию и поддержку экономики.

Напомним, в Кабмине рассказали, как получить деньги на коммуналку за прием переселенцев.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.