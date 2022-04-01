В органах социальной защиты зарегистрировались 260 тысяч временно перемещенных лиц.

Об этом сообщил сегодня, 1 апреля, на заседании Кабинета министров премьер Украины Денис Шмыгаль.

Если учесть, что, по данным ООН, в Украине на данный момент не менее 10,5 миллионов человек выселились из своих домов, то зарегистрировались из них лишь 2,5%.

Напомним, что по данным ООН, с начала войны из Украины выехали более четырех миллионов человек.

Также мы писали про помощь, доступную переселенцам в Украине. Это и ежемесячное пособие, и выплаты на ребенка, и компенсация коммуналки.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.