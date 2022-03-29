Кабмин опубликовал памятку, как владельцы жилья получить компенсацию за коммунальные услуги, если они дали приют переселенцам. Подать заявку нужно через специальный сайт.

Об этом сообщает телеграм-канал ОП.

Владельцы жилья смогут получить от государства около 450 грн в месяц на коммуналку за каждого принятого переселенца.

Таким образом правительство хочет поощрить украинцев помогать согражданам, пострадавшим от агрессии РФ.

Алгоритм получения компенсации следующий:

подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт о готовности принять у себя переселенцев; при поселении переселенцев подать соответствующее заявление в орган местного самоуправления; до 5 числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживавших переселенцев; получить компенсацию.

Ранее "Страна" рассказывала и про другую помощь, доступную переселенцам в Украине. Это и ежемесячное пособие, и выплаты на ребенка, и компенсация коммуналки.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.