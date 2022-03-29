В Кабмине рассказали, как получить деньги на коммуналку за прием переселенцев. Инфографика
Кабмин опубликовал памятку, как владельцы жилья получить компенсацию за коммунальные услуги, если они дали приют переселенцам. Подать заявку нужно через специальный сайт.
Об этом сообщает телеграм-канал ОП.
Владельцы жилья смогут получить от государства около 450 грн в месяц на коммуналку за каждого принятого переселенца.
Таким образом правительство хочет поощрить украинцев помогать согражданам, пострадавшим от агрессии РФ.
Алгоритм получения компенсации следующий:
- подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт о готовности принять у себя переселенцев;
- при поселении переселенцев подать соответствующее заявление в орган местного самоуправления;
- до 5 числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживавших переселенцев;
- получить компенсацию.
Ранее "Страна" рассказывала и про другую помощь, доступную переселенцам в Украине. Это и ежемесячное пособие, и выплаты на ребенка, и компенсация коммуналки.
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