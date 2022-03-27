Кабинет министров Украины публикует полный список мер того, как власти будут помогать переселенцам. Об этом сказано в сообщении Facebook ведомства.

"Страна" публикует полный список того, что будет предпринято для помощи украинцам, вынужденным покинуть свои дома.

Ежемесячное пособие в размере 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью. Эта выплата начисляется в течение военного положения, плюс один месяц после его окончания. Оформить можно через "Дию". Работодателям за каждого взятого на работу беженца будут платить по 6500 гривен в месяц компенсации. Но трудоустраивать человека придется официально. Тем, кто бесплатно селит у себя дома переселенцев, государство выплатит по 450 гривен в месяц на одного жильца. Это пойдет на компенсацию коммунальных услуг.

Фото: Facebook/Кабінет Міністрів України

Ранее "Страна" писала, что Кабинет министров сократил сроки подачи заявки на выплаты потерявшим работу украинцам через "Дию".

Также мы рассказывали, что более 3,8 млн беженцев из Украины прибыли в соседние с ней страны. В частности, в Польшу прибыли 2 267 103 человека, в Румынию - 586 942, в Молдавию - 381 395, в Венгрию - 349 107.