В Украине продлят военное положение, действие которого заканчивается 25 апреля.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире телемарафона.

"Будет инициатива президента Украины о продолжении, потому что, к сожалению, война не закончилась", - сказал Вениславский.

Владимир Зеленский 24 февраля объявил введение в Украине военного положения из-за нападения России. Верховная Рада на заседании 15 марта продлила его действие до 25 апреля. Пока действует военное положение, Украину не могут покинуть мужчины в возрасте 18-60 лет.

Ранее Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва и демобилизации из армии.

Также в Раде зарегистрировали законопроект о 12 годах тюрьмы для покинувших Украину мужчин.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.