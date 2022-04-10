В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №7268, которым предлагается наказывать мужчин призывного возраста за незаконное пересечение границы во время войны. Максимальная санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Авторами законопроекта выступила группа из 20 народных депутатов, среди которых большинство - "Слуги народа". В частности, Федор Вениславский, Марьяна Безуглая и Евгения Кравчук.

В мотивационной части отмечается, что мужчины призывного возраста по Конституции обязаны защищать Украину в условиях военного положения.

Законопроектом предлагается дополнить Криминальный кодекс статьей "Незаконное пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения":

Пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения человеком, которое в соответствии с законом приписан к призывному участку (призывником) любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или по документам, содержащим недостоверные сведения или с сокрытием от пограничного контроля, - наказывается штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 170 тыс. грн) или лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Те же действия, совершенные военнослужащими и военнообязанными, резервистами, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, а также лицами, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Действия, предусмотренные частями первой или второй, совершенные повторно либо группой лиц или служебным лицом с использованием служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 24 февраля 2022 года Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в связи с введением в Украине военного положения запрещен выезд за пределы Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в предложении сажать в тюрьму за пересечении границы мужчинами. В частности, мы давали мнение юристов, что такой закон будет прямо нарушать Конституцию.

Также напомним, недавно правительство внесло изменения в правила выезда мужчин за границу Украины по время войны.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.