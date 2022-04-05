В Украине открыли более 600 уголовных дел за коллаборационизм. В том числе против Кивы, депутатов и мэров
В Украине открыли уже более 600 уголовных производств против представителей власти и правоохранительных органов, которых подозревают в сотрудничестве с Россией.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова
В частности, открыто 415 уголовных производств о государственной измене и больше 220 о коллаборационной деятельности.
94 человека подозреваются в госизмене и переходе на сторону врага, еще 27 - в коллаборационной деятельности.
Среди них:
- экс-нардеп Илья Кива, провозгласившая себя "мэром",
- депутат Мелитопольского горсовета,
- депутат Полтавского облсовета,
- депутат Энергодарского городского совета, который помогал обеспечению организации работы Запорожской АЭС в интересах РФ,
- заместитель председателя Бердянской РГА,
- Купянский городской голова,
- председатель Южногородской теробщины, который обратился в местный совет для блокирования выдачи огнестрельного оружия военным формированием Украины,
- судья и руководитель аппарата Старобельского райсуда Луганской области, которые перешли на работу в "районный суд" ЛНР,
- руководитель одной из окружных прокуратур Николаевщины, который систематически "сливал" врагу сведения о русских военнопленных и результатах обстрелов,
- сотрудники правоохранительных органов, исправительных колоний, Госслужбы статистики, органов исполнительной службы, лесной отрасли, таможенники, помощники народных депутатов и другие граждане Украины.
Ранее Венедиктова сообщала, что в Украине задержали уже почти сотню коллаборантов. Все они под стражей.
Напомним, что в середине марта в Украине вступил в силу закон о коллаборационизме. В нем прописаны сроки до 15 лет и пожизненное.
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