В Украине открыли уже более 600 уголовных производств против представителей власти и правоохранительных органов, которых подозревают в сотрудничестве с Россией.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова

В частности, открыто 415 уголовных производств о государственной измене и больше 220 о коллаборационной деятельности.

94 человека подозреваются в госизмене и переходе на сторону врага, еще 27 - в коллаборационной деятельности.

Среди них:

экс-нардеп Илья Кива, провозгласившая себя "мэром",

депутат Мелитопольского горсовета,

депутат Полтавского облсовета,

депутат Энергодарского городского совета, который помогал обеспечению организации работы Запорожской АЭС в интересах РФ,

заместитель председателя Бердянской РГА,

Купянский городской голова,

председатель Южногородской теробщины, который обратился в местный совет для блокирования выдачи огнестрельного оружия военным формированием Украины,

судья и руководитель аппарата Старобельского райсуда Луганской области, которые перешли на работу в "районный суд" ЛНР,

руководитель одной из окружных прокуратур Николаевщины, который систематически "сливал" врагу сведения о русских военнопленных и результатах обстрелов,

сотрудники правоохранительных органов, исправительных колоний, Госслужбы статистики, органов исполнительной службы, лесной отрасли, таможенники, помощники народных депутатов и другие граждане Украины.

Ранее Венедиктова сообщала, что в Украине задержали уже почти сотню коллаборантов. Все они под стражей.

Напомним, что в середине марта в Украине вступил в силу закон о коллаборационизме. В нем прописаны сроки до 15 лет и пожизненное.

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