Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в Украине задержали 99 российских коллаборантов.

""Я скажу общую цифру. Вообще у нас 99 человек под стражей именно по этим статьям или касательным (о государственной измене – Ред.). Это чисто под стражей. Но если говорить о появившихся коллаборантах – то их четыре. Но это потому, что время принятия (закона - Ред.) было позже", - сказала Ирина Венедиктова в эфире национального телемарафона.

Ранее мы писали, что в Буче, Ирпене и Гостомеле россияне насиловали и сжигали женщин. Треть тел уже осмотрели прокуроры и другие специалисты, продолжаются судебно-медицинские экспертизы.

Также "Страна" рассказывала, что из освобожденных от россиян территорий Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".