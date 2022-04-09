Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по следам своего визита в Киев написал пост в соцсети, в котором впервые в истории сообщества пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным путем.

"Эта война должна быть выиграна на поле боя", - написал Боррель в Twitter 9 апреля.

Заявлений о приоритетности военной победы над политико-дипломатическим решением конфликта лидеры Евросоюза не делали ни разу: ни во время войны в Югославии, ни в ходе конфликта в Ливии, ни в связи с кровавыми событиями в Афганистане.

Напомним, ранее глава Госдепа Блинкен заявил, что война в Украине закончится победой Киева.

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